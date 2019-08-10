«Шинник» на своем поле сыграл выездной матч с «Текстильщиком»

СЕГОДНЯ 22:21 2019-08-10T22:21:11+03:00

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Так уж получилось, что очередной выездной матч чемпионата ФНЛ с ивановским «Текстильщиком» получился для команды Александра Побегалова игрой на своем поле. По договоренности между клубами было принято решение провести игру в Ярославле, где состояние газона даже ивановских устраивает больше, чем родной стадион.Ну, как говорится, вот и карты в руки для «Шинника». Хоть и выездной матч, но на своем поле, пусть даже принимающей стороной является «Текстильщик».

Нужно отметить,что «принимающая сторона» такого наворочала вокруг матча на так называемом своем поле, что бывалые спортивные журналисты с трудом сдерживались, дабы не сорваться на ненормативную лексику. По требованию руководства «принимающей стороны» для входа на трибуны стадиона были отменены все виды аккредитаций, выданных руководством ярославского клуба. Заодно в «черный список» попали все журналисты, имевшие аккредитацию на матчи всех клубов ФНЛ. Стюарды на входе в чашу стадиона попросту игнорировали аккредитационные бейджики ФНЛ, дающие право беспрепятственного прохода к месту работы, то есть в ложу прессы. Приходилось буквально прорываться на рабочие места. Отчасти тут сказалась новизна ситуации. Службы ФК «Шинник» не сумели оперативно обеспечить журналистов необходимыми дополнительными бумагами.

Еще парадоксальнее получилось после игры, когда по распоряжению делегата матча вход журналистов в пресс-центр на обязательную послематчевую пресс-конференцию был закрыт наглухо. Никакие аккредитации, до начала сезона выданные для вахтеров, ничего не значили. Лишь после того, как стало ясно, что пресс-конференция может просто сорваться, что вызвало бы скандал с отягчающими последствиями, некоторые корреспонденты получили заветные бумажки и пресса была спасена. Однако тень от этого инцидента ложится прежде всего на «принимающую сторону», не обеспечившую необходимых условий для освещения игры в СМИ.

Что касается самой игры, то первый тайм был за номинальными «гостями». Ярославцы сумели наладить достаточно четкую оборону, что создавало неплохие условия для контратак, которыми «Шинник» очень опасен. До перерыва ярославцы должны были, по крайней мере, раза три поразить ворота соперников. Однако нашла коса на камень, которым оказался вратарь «Текстильщика» Смирнов. До перерыва по его воротам было нанесено почти десять ударов, в том числе добивания с близкого расстояния. Но все удары с игры Смирнов четко парировал. Правда, он почти не ловил мячи, а только отбивал, но этого было достаточно, чтобы наши бомбардиры занервничали.

Все же наши бойцы добились своего. На 40-й минуте ярко игравший Эльдар Низамутдинов в касание вывел в штрафную ивановцев Сергея Самодина, которого руками завалил защитник. Пенальти Эльдар взялся бить сам и сделал четко – 1:0. Но до перерыва удержать счет не удалось. На последней минуте «Текстильщику» удалось-таки вскрыть довольно четкую оборону ярославцев, где очень здорово действовал Валерий Цховребов. Но сбой был на другом фланге – 1:1.

После перерыва счет так и не изменился, хотя моменты были у обеих команд. На 53-й минуте Самодин, завершая прорыв Низамутдинова, даже забил мяч в сетку чужих ворот, причем пяткой, но судьи зафиксировали у него небесспорный офсайд. «Текстильщик» - «Шинник» - 1:1( 1:1)

ИСТОЧНИК KP.RU