2019-08-10T19:35:31+03:00
Общество

В Дзержинском районе Ярославля пропал 59-летний мужчина с густыми усами

Андрей Степанович Дроник вышел из дома и ней вернулся
Полина ЗАЙЦЕВА
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Мужчина пропал неделю назад, 2 августа 2019 года. Фото: "ЯрСпас"/vk.com.Мужчина пропал неделю назад, 2 августа 2019 года. Фото: "ЯрСпас"/vk.com.
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В Ярославле ищут 59-летнего Андея Степновича Дроника, который пропал неделю назад, 2 августа 2019 года. Известно, что перед исчезновением мужчина вышел из дома в Дзержинском районе города.

Андрей Степанович небольшого роста, около 165 сантиметров, худощавого телосложения. Мужчина коротко подстрижен, волосы темно-русого цвета, глаза карие. Носит густые усы и бороду. Предположительно, перед уходом надел темную ветровку и кроссовки.

Если вам что-то известно о его местонахождении или вы видели этого мужчину - сообщите в полицию по телефону 02, 102 или 112 либо обратитесь к волонтерам ЯрСпаса по номеру +79109640838.

ИСТОЧНИК KP.RU

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