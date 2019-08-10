2019-08-10T17:16:53+03:00
Звезды

В Ярославле состоялся фестиваль в честь 100-летия Художественного музея

Местом проведения мероприятия стал Губернаторский сад
Полина ЗАЙЦЕВА
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Помимо музыкальной составляющей мероприятия, для гостей приготовили экскурсии и викторины.Помимо музыкальной составляющей мероприятия, для гостей приготовили экскурсии и викторины.Фото: Правительство Ярославской области
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В ярославском Губернаторском саду 10 августа прошёл музыкальный фестиваль «Лимон». Мероприятие было посвящено 100-летию со дня основания Художественного музея.

- Музыкальный фестиваль «Лимон» является уникальным проектом – он соединяет искусство, проверенное веками, с искусством импровизации, – отметила директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева. – Приятно, что мероприятие стартует с межрегионального уровня, и, надеюсь, оно сумеет найти свое место в фестивальном созвездии Ярославии.

В программе фестиваля были колокольные звоны, композиции духовых инструментов, народная музыка, классические и авторские произведения в стиле блюз, фьюжен и фри-джаз. Помимо музыкальной составляющей мероприятия, для гостей приготовили экскурсии и викторины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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