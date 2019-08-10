Просто зашла и украла: в Ярославле полиция поймала воровку-домушницу

СЕГОДНЯ 15:06 2019-08-10T15:06:42+03:00

Преступница зашла в частный дом, увидела сумку, взяла ее и скрылась. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Изменить размер текста: A A

В полицию Ярославля обратилась жительница Брагино, из частного дома которой неизвестные похитили сумку. В ней, по словам потерпевшей, находились документы и четыре тысячи рублей.

- Полицейскими была установлена ранее судимая 35-летняя не работающая подозреваемая, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. – Женщина пояснила, что шла мимо частного дома, увидела открытую дверь, вошла, обнаружила в коридоре лежащую сумку, взяла её и скрылась.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Украденные вещи частично изъяты.

ИСТОЧНИК KP.RU