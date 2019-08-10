В Ярославле телефонные мошенники украли у женщины более 50 тысяч рублей
По данному факту проводится проверка
Потерпевшая сама сообщила мошенникам реквизиты банковской карты.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В полицию Ярославля обратилась 32-летняя жительница Дзержинского района города, ставшая жертвой мошенников. В ходе проверки было установлено, что женщине позвонили телефонные мошенники.
- Они представились сотрудниками банка и сообщили, что для предотвращения несанкционированного списания денежных средств с ее счета необходимо сообщить им реквизиты ее банковской карты, - добавили в УМВД России по Ярославской области.
Потерпевшая поверила преступникам и выполнила все их требования. После этого женщина обнаружила пропажу суммы свыше 50 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU