В Ярославле телефонные мошенники украли у женщины более 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:55 2019-08-10T11:55:26+03:00

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В полицию Ярославля обратилась 32-летняя жительница Дзержинского района города, ставшая жертвой мошенников. В ходе проверки было установлено, что женщине позвонили телефонные мошенники.

- Они представились сотрудниками банка и сообщили, что для предотвращения несанкционированного списания денежных средств с ее счета необходимо сообщить им реквизиты ее банковской карты, - добавили в УМВД России по Ярославской области.

Потерпевшая поверила преступникам и выполнила все их требования. После этого женщина обнаружила пропажу суммы свыше 50 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU