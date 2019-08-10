2019-08-10T11:55:26+03:00
Общество

В Ярославле телефонные мошенники украли у женщины более 50 тысяч рублей

По данному факту проводится проверка
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Потерпевшая сама сообщила мошенникам реквизиты банковской карты.Потерпевшая сама сообщила мошенникам реквизиты банковской карты.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
Изменить размер текста:

В полицию Ярославля обратилась 32-летняя жительница Дзержинского района города, ставшая жертвой мошенников. В ходе проверки было установлено, что женщине позвонили телефонные мошенники.

- Они представились сотрудниками банка и сообщили, что для предотвращения несанкционированного списания денежных средств с ее счета необходимо сообщить им реквизиты ее банковской карты, - добавили в УМВД России по Ярославской области.

Потерпевшая поверила преступникам и выполнила все их требования. После этого женщина обнаружила пропажу суммы свыше 50 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Просто зашла и украла: в Ярославле полиция поймала воровку-домушницу
Для ярославской школы искусств закупили новые музыкальные инструменты
За яму на Октябрьском мосту мэрия заплатит ярославне 74 тысячи рублей
Даешь деликатесы: скоро ярославцы попробуют отменные крымские креветки
За истекшие полгода ярославцы задолжали по ипотеке почти 45 миллиардов рублей
Опасная находка: в Ярославской области спасатели наткнулись на артиллерийский снаряд
В Ярославле мужчина украл у друга телевизор и продал его на рынке
К Ярославской области подступила африканская чума свиней
В Ярославле арестовали директора компании «Мегастрой»
Краски, карандаши, пластилин: ярославцы помогают детям из Ирутской области собраться в школу
Роскачество выявило лидера операторских приложений
В Ярославле перед началом нового учебного года проверяют школы
Пять человек пострадали в аварии в Ярославской области
Приставы арестовали у ярославны новую мебель из-за долга в 30 тысяч рублей
Ярославского инкассатора, вошедшего в Центробанк, приняли за грабителя
Ярославских экоактивистов ужаснули объемы свозимого на «Скоково» мусора