Даешь деликатесы: скоро ярославцы попробуют отменные крымские креветки

СЕГОДНЯ 20:27 2019-08-09T20:27:14+03:00

Морской деликатес поступит как на предприятия розничной сети, так и общественного питания

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Договоренность об этом достигнута во время посещения делегацией Ярославской области экофермы «Эллас» в Раздольненском районе.

На ферме креветок выращивают в специальных прудах на постоянно обновляемой морской воде. Предприятие не использует в производстве антибиотики, ГМО или химию. Корма – только натуральные

В этом году предприятие планирует выпустить около 300 тонн продукции, в следующем - объем будет увеличен до 1000 тонн, а в дальнейшем как минимум еще в два раза. Максимальная мощность – от 5000 до 10000 тонн в год. В таких масштабах и на открытых водоемах креветок нигде в России больше не производят.

А качество продукции на экоферме отменное, уверяют крымчане.

ИСТОЧНИК KP.RU