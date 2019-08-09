Даешь деликатесы: скоро ярославцы попробуют отменные крымские креветки
Договоренность об этом достигнута во время посещения делегацией Ярославской области экофермы «Эллас» в Раздольненском районе.
На ферме креветок выращивают в специальных прудах на постоянно обновляемой морской воде. Предприятие не использует в производстве антибиотики, ГМО или химию. Корма – только натуральные
В этом году предприятие планирует выпустить около 300 тонн продукции, в следующем - объем будет увеличен до 1000 тонн, а в дальнейшем как минимум еще в два раза. Максимальная мощность – от 5000 до 10000 тонн в год. В таких масштабах и на открытых водоемах креветок нигде в России больше не производят.
А качество продукции на экоферме отменное, уверяют крымчане.
ИСТОЧНИК KP.RU