За истекшие полгода ярославцы задолжали по ипотеке почти 45 миллиардов рублей
В первом полугодии 2019 года в регионе выдано 4652 ипотечных жилищных кредитов на сумму 8,3 млрд рублей. За аналогичный период 2018 года ярославцы взяли 5 559 кредитов на жилье общей суммой 8,8 млрд руб. Совокупный объем накопленной задолженности жителей региона по ипотечным жилищным кредитам по состоянию на 1 июля составляет 44,8 млрд рублей. Основной объем задолженности (98,9%) ярославцами гасится своевременно.
- Государство создает дополнительные условия, чтобы сделать более комфортными условия для погашения ипотечных кредитов. Так, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, который позволяет при наступлении у заемщика сложных финансовых обстоятельств временно приостановить платежи, – отметил управляющий Отделением по Ярославской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Владимир Алексеев.
Увеличился средний размер ипотечного кредита: в первом полугодии 2019 года он составил 1,8 млн руб., годом ранее был на уровне 1,6 млн руб. Средний срок погашения взятых ипотечных ссуд - 19 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU