2019-08-09T19:46:50+03:00
Общество

За истекшие полгода ярославцы задолжали по ипотеке почти 45 миллиардов рублей

Это на 17, 8 % больше, чем годом ранее
Мария СОКОЛОВА
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Основная масса ярославцев гасит ипотеку вовремя.Основная масса ярославцев гасит ипотеку вовремя.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В первом полугодии 2019 года в регионе выдано 4652 ипотечных жилищных кредитов на сумму 8,3 млрд рублей. За аналогичный период 2018 года ярославцы взяли 5 559 кредитов на жилье общей суммой 8,8 млрд руб. Совокупный объем накопленной задолженности жителей региона по ипотечным жилищным кредитам по состоянию на 1 июля составляет 44,8 млрд рублей. Основной объем задолженности (98,9%) ярославцами гасится своевременно.

- Государство создает дополнительные условия, чтобы сделать более комфортными условия для погашения ипотечных кредитов. Так, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, который позволяет при наступлении у заемщика сложных финансовых обстоятельств временно приостановить платежи, – отметил управляющий Отделением по Ярославской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Владимир Алексеев.

Увеличился средний размер ипотечного кредита: в первом полугодии 2019 года он составил 1,8 млн руб., годом ранее был на уровне 1,6 млн руб. Средний срок погашения взятых ипотечных ссуд - 19 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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