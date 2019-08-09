2019-08-09T17:49:13+03:00
Происшествия

В Ярославле мужчина украл у друга телевизор и продал его на рынке

На преступника завели уголовное дело
Полина ЗАЙЦЕВА
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Суд приговорил мужчину к двум годам и трем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.Суд приговорил мужчину к двум годам и трем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле осудили 36-летнего жителя Фрунзенского района города, который украл у друга телевизор. Следствием установлено, что в марте 2019 года мужчина выпивал с компанией в квартире своего приятеля.

- Дождавшись пока знакомые уснут, он тайно похитил телевизор и ключи от квартиры, принадлежащие его товарищу, которые отнес к себе домой, - добавили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - На следующий день телевизор он продал его на рынке «Липовая гора» неизвестному мужчине. Связку ключей же он вернул обратно знакомому, так как решил, что она ему не пригодится.

На преступника было заведено уголовное дело по статье «Кража». Суд приговорил мужчину к двум годам и трем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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