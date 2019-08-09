2019-08-09T17:41:03+03:00
Общество

К Ярославской области подступила африканская чума свиней

Вирус обнаружен в соседнем Тверском регионе
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославскую область может прийти африканская чума свиней.В Ярославскую область может прийти африканская чума свиней.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Африканская чума свиней может попасть в Ярославскую область. Сейчас опасный вирус выявлен у диких кабанов в соседней Тверской области. . Пробы патологического материала направлены для подтверждения в ФГУ «Федеральный центр охраны здоровья животных». В ходе миграции больные животные могут пересечь границу регионов.

- Факторами распространения АЧС могут явиться бесконтрольно перемещаемые домашние свиньи и перемещающиеся дикие кабаны, а также инфицированные мясопродукты, корма для животных, не прошедшие термической обработки, - сообщила исполняющая обязанности главного ветеринарного врача по Рыбинску и Рыбинскому району Ольга Белотелова на плановом заседании межведомственной комиссии по чрезвычайным ситуациям в Рыбинске .

Жителей предупредили, что при подозрении на заболевание свиней, или их гибели, необходимо незамедлительно проинформировать о произошедшем государственную ветеринарную службу.

Напомним, вирус африканской чумы поражает диких и домашних свиней, приводя к гибели поголовья. Для жизни и здоровья людей опасности он не представляет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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