2019-08-09T17:13:33+03:00
Происшествия

В Ярославле арестовали директора компании «Мегастрой»

Застройщик не достроил 19-этажный дом на улице Жуковского
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле взяли под стражу директора компании «Мегастрой» Фото: "Мегастрой"/vk.comВ Ярославле взяли под стражу директора компании «Мегастрой» Фото: "Мегастрой"/vk.com
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В Ярославле взяли под стражу экс-директора строительной компании Мегастрой – Оганесса Егояна.

Сам он из Башкирии, в Ярославской области не зарегистрирован. Между тем, это не мешало фирме собирать деньги с дольщиков. «Мегастрой» обещал возвести 19-этажную высотку по адресу: улица Жуковского, 29б. Старт был дан еще в 2014 году. Но строительство остановилось на 9 этажах. Да и то, возведенная часть здания - один каркас. От недобросовестного застройщика пострадало более 100 человек.

На Егояна завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» и в качестве меры пресечения назначили подписку о невыезде. Однако предприниматель сбежал в Башкирию. Там его разыскали и вернули в Ярославль.

9 августа Кировский районный суд принял решение заключить строителя под стражу на два месяца – до 8 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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