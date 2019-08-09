Краски, карандаши, пластилин: ярославцы помогают детям из Ирутской области собраться в школу

СЕГОДНЯ 16:15 2019-08-09T16:17:52+03:00

Ребята пострадали от наводнения, и нуждаются в канцтоварах

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В нашем регионе началась всероссийская акция «Рюкзак для друга». Люди со всей страны будут помогать школьникам из затопленного города Тулуна.

Ярославцы тоже не остались равнодушными. В пункте сбора волонтеры принимают ручки и карандаши, краски, пластилин, пеналы, тетради и альбомы, линейки и ластики, а также другие канцтовары.

Сбор проходит в Ярославском городском дворце пионеров на улице Советской, 17.

Принести школьные принадлежности можно до 15 августа.

Также пункты сбора организованы в Угличе, Тутаеве и Рыбинске.

– 1 сентября ребята, семьи которых пострадали от наводнения, отправятся в школу с подарками от друзей со всех концов страны, в том числе из нашей области, – сказала координатор регионального отделения Российского движения школьников Елена Глухова.

ИСТОЧНИК KP.RU