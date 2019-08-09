Краски, карандаши, пластилин: ярославцы помогают детям из Ирутской области собраться в школу
В нашем регионе началась всероссийская акция «Рюкзак для друга». Люди со всей страны будут помогать школьникам из затопленного города Тулуна.
Ярославцы тоже не остались равнодушными. В пункте сбора волонтеры принимают ручки и карандаши, краски, пластилин, пеналы, тетради и альбомы, линейки и ластики, а также другие канцтовары.
Сбор проходит в Ярославском городском дворце пионеров на улице Советской, 17.
Принести школьные принадлежности можно до 15 августа.
Также пункты сбора организованы в Угличе, Тутаеве и Рыбинске.
– 1 сентября ребята, семьи которых пострадали от наводнения, отправятся в школу с подарками от друзей со всех концов страны, в том числе из нашей области, – сказала координатор регионального отделения Российского движения школьников Елена Глухова.
ИСТОЧНИК KP.RU