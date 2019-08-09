Роскачество выявило лидера операторских приложений
«Мой Tele2» был признан лучшим в рейтинге приложений для Android и вторым – для iOS, в российском сегменте магазинов GooglePlay и Appstore. Компания получила максимальный балл среди конкурентов по безопасности, производительности и надежности приложения, сообщает пресс-служба оператора.
Центр цифровой экспертизы Роскачества проанализировал 18 приложений мобильных операторов, позволяющих управлять тарифами и услугами. Эксперты оценивали приложение по таким потребительским арактеристикам, как безопасность, функциональность, производительность, удобство пользования, информация в интернет-магазине.
Исследование проводилось по 32 критериям. Эксперты оценивали качество приложений, оформив для тестирования по SIM-карте каждого из 9 рассматриваемых операторов. Число пользователей приложения «Мой Tele2» стабильно растет: за 2018 год его аудитория выросла более чем в два раза.
ИСТОЧНИК KP.RU