2019-08-09T15:59:33+03:00
Экономика

Роскачество выявило лидера операторских приложений

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«Мой Tele2» был признан лучшим в рейтинге приложений для Android и вторым – для iOS, в российском сегменте магазинов GooglePlay и Appstore. Компания получила максимальный балл среди конкурентов по безопасности, производительности и надежности приложения, сообщает пресс-служба оператора.

Центр цифровой экспертизы Роскачества проанализировал 18 приложений мобильных операторов, позволяющих управлять тарифами и услугами. Эксперты оценивали приложение по таким потребительским арактеристикам, как безопасность, функциональность, производительность, удобство пользования, информация в интернет-магазине.

Исследование проводилось по 32 критериям. Эксперты оценивали качество приложений, оформив для тестирования по SIM-карте каждого из 9 рассматриваемых операторов. Число пользователей приложения «Мой Tele2» стабильно растет: за 2018 год его аудитория выросла более чем в два раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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