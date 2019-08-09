2019-08-09T15:54:13+03:00
Общество

В Ярославле перед началом нового учебного года проверяют школы

Приемка будет завершена до 10 августа
Полина ЗАЙЦЕВА
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Все образовательные учреждения города ежегодно проходят приёмку.Все образовательные учреждения города ежегодно проходят приёмку.Фото: Мэрия Ярославля
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В разных районах Ярославля специальные комиссии проверяют готовность школ к новому учебному году. Сегодня, 9 августа специалисты инспектируют учебные учреждения в Красноперекопском районе Ярославля.

— Ежегодно все образовательные учреждения города проходят приёмку. Сначала мы проверяем детские сады, а затем школы. В каждом районе работает своя комиссия. В неё входят сотрудники центра обеспечения образовательных учреждений, Роспотребнадзора и Госпожнадзора, — рассказала директор центра обеспечения функционирования образовательных учреждений Фрунзенского и Красноперекопского районов Татьяна Макар.

Ревизоры внимательно проверяют мебель, уровень освещения и качество школьного оборудования. Кроме того, внимание уделяется столовым, залам для занятий физкультурой и школьные коридоры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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