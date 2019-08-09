Пять человек пострадали в аварии в Ярославской области
Пять человек пострадали в аварии в Ярославской области 9 августа. ДТП произошло в 13 часов 8 минут в Тутаевском районе недалеко от деревни Емишево. Столкнулись два легковых автомобиля - «Лифан» и «Пежо».
- «Пежо» выехала на встречку, ее начало разворачивать. И ей в бок въехал «Лифан», - рассказали очевидцы происшествия.
За рулем «Пежо» находилась молодая женщина. В «Лифане» ехали четыре человека – трое мужчин и женщина.
- Все пятеро были госпитализированы с места происшествия, - сообщили в УМВД по Ярославской области.
«Пежо» ехала на зимней резине. Возможно, это спровоцировало занос машины на мокрой дороге. Фото: Оксана Ильичева.
О характере травм и состоянии пострадавших пока не сообщается.
Свидетели говорят, что «Пежо» ехала на зимней резине. Возможно, это спровоцировало занос машины на мокрой дороге.
Сейчас в причинах и обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД.
После столкновения "Лифан" вылетел в кювет. Фото: Оксана Ильичева.
ИСТОЧНИК KP.RU