2019-08-09T15:31:23+03:00
Происшествия

Пять человек пострадали в аварии в Ярославской области

В Тутаевском районе на мокрой дороге столкнулись «Лифан» и «Пежо»
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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«Пежо» выехала на встречку, ее начало разворачивать. И ей в бок въехал «Лифан». Фото: Оксана Ильичева.«Пежо» выехала на встречку, ее начало разворачивать. И ей в бок въехал «Лифан». Фото: Оксана Ильичева.
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Пять человек пострадали в аварии в Ярославской области 9 августа. ДТП произошло в 13 часов 8 минут в Тутаевском районе недалеко от деревни Емишево. Столкнулись два легковых автомобиля - «Лифан» и «Пежо».

- «Пежо» выехала на встречку, ее начало разворачивать. И ей в бок въехал «Лифан», - рассказали очевидцы происшествия.

За рулем «Пежо» находилась молодая женщина. В «Лифане» ехали четыре человека – трое мужчин и женщина.

- Все пятеро были госпитализированы с места происшествия, - сообщили в УМВД по Ярославской области.

«Пежо» ехала на зимней резине. Возможно, это спровоцировало занос машины на мокрой дороге. Фото: Оксана Ильичева.

«Пежо» ехала на зимней резине. Возможно, это спровоцировало занос машины на мокрой дороге. Фото: Оксана Ильичева.

О характере травм и состоянии пострадавших пока не сообщается.

Свидетели говорят, что «Пежо» ехала на зимней резине. Возможно, это спровоцировало занос машины на мокрой дороге.

Сейчас в причинах и обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД.

После столкновения "Лифан" вылетел в кювет. Фото: Оксана Ильичева.

После столкновения "Лифан" вылетел в кювет. Фото: Оксана Ильичева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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