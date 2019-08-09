2019-08-09T15:11:40+03:00
Общество

Приставы арестовали у ярославны новую мебель из-за долга в 30 тысяч рублей

Женщина задолжала своей приятельнице, но отдавать не спешила
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: УФССП по Ярославской областиФОТО: УФССП по Ярославской области
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Судебные приставы в отношении ярославны возбудили исполнительное производство.

Женщина задолжала своей знакомой 30 тысяч рублей, но вовремя не вернула долг.

Добровольно отдавать деньги она не хотела, поэтому представители власти пошли на крайние меры и приехали к должнице домой. У дома они заметили грузовой автомобиль и грузчиков, которые выгружали новую мебель.

Приставы решили, что ярославна должна остаться без мебельного гарнитура, и арестовали его, но забирать пока не стали.

Если женщина не вернет деньги приятельнице, то арестованное имущество реализуют в счет долга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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