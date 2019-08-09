Ярославского инкассатора, вошедшего в Центробанк, приняли за грабителя

СЕГОДНЯ 14:47 2019-08-09T14:47:58+03:00

Мужчина имел при себе оружие, а вот одет был в гражданское. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В полицию Ярославля 8 августа около 15 часов дня поступило сообщение с тревожной кнопки Центробанка. На место незамедлительно были направлены наряд ППС и два наряда вневедомственной охраны.

- На месте установлено, что вооруженный мужчина в гражданской одежде, который пытался войти в учреждение, является сотрудником инкассаторской службы, - добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

У ярославского Центробанка уже второй день подряд собирается большое количество полицейских. Накануне ярославцев напугало оцепление, которое правоохранители отрабатывали во время учений.

ИСТОЧНИК KP.RU