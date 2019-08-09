Ярославских экоактивистов ужаснули объемы свозимого на «Скоково» мусора

СЕГОДНЯ 14:44 2019-08-09T14:44:10+03:00

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Ярославские экоактивисты провели дежурство у мусорного полигона «Скоково» и ужаснулись объему свозимых сюда отходов.

- Масштабы ужасают. 8 августа с 8 до 21 часа на полигон проехало не менее 42 авто, везущих твердые коммунальные отходы в не менее 54 30-кубовых кузовах-прицепах. Это более 1600 кубометров отходов Ярославля и района после сортировки, - написала в группе «Московский мусор в Ярославской области» Анна Головина.

Кроме того, на территорию полигона заехало не менее 45 машин с крупногабаритными отходами и не менее 11 машин с землей.

- Машин с московскими отходами замечено не было, - констатирует Головина.

Но одна машина все-таки вызвала подозрения у дежурных – ее заметили на границе ярославской и Владимирской областей. Сейчас активисты проверяют информацию о маршруте грузовика.

Также Анна опубликовала памятку о том, как уменьшить объем отходов.

Фото: группа "Московский мусор в Ярославской области".

ИСТОЧНИК KP.RU