2019-08-09T12:53:52+03:00
Происшествия

«Ходи и оглядывайся»: депутат Ярославской облдумы заявил об угрозах в свой адрес

Сергей Хабибулин считает, что они связаны с его участием в разбирательствах с управляющими компаниями
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фото: страница Сергея Хабибулина в Facebook.Фото: страница Сергея Хабибулина в Facebook.
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Депутат Ярославской областной Думы от Переславля-Залесского Сергей Хабибулин заявил об угрозах в свой адрес.

- Сегодня, 9 августа, я как депутат пришел в администрацию Переславля-Залесского на заседание комиссии по подготовке к зиме. Но оно отменилось, и когда все выходили, я услышал, как руководитель одной из управляющих компаний сказал: «Ходи теперь и оглядывайся», - рассказал Хабибулин.

Он уверен, что угроза была направлена именно в его адрес и связана с его активным участием в разбирательствах относительно дележки управляющими компаниями Переславля прав на управление домами.

- Я уже написал заявление в УМВД и ФСБ по поводу угроз. В ФСБ у меня заявление не приняли, пояснив, что это не их юрисдикция, но пообещали побеседовать с директором УК. А УМВД проводит проверку, - добавил Хабибуллин.

Напомним, в июне в Переславле-Залесском Ярославской области жители почти 130 многоквартирных домов заявили о рейдерском захвате их жилья. Эти дома были переданы двум новым управляющим компаниям. Люди говорят, что произошло это без их согласия и подозревают коммунальщиков в подделке подписей. Разбирательства по этому вопросу идут до сих пор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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