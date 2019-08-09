В Рыбинске назначили нового главного следователя
В Рыбинске назначили нового руководителя городского следственного отдела. Приказом исполняющего обязанности руководителя управления кадров СК России на эту должность назначен майор юстиции Дмитрий Александрович Волков. Приказ вышел 30 июля.
8 августа новый руководитель был представлен администрации и руководителям силовых структур Рыбинска.
Благодарю за оказанное доверие. Постараюсь успешно организовать работу вверенного ему отдела, - сказал новый руководитель.
Известно, что Дмитрий Волков коренной рыбинец. Он закончил Орловский юридический институт МВД РФ. С 2000 года Волков работал в Ярославской области на различных должностях в органах внутренних дел, прокуратуры и Следственного комитета.
ИСТОЧНИК KP.RU