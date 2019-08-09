В Ярославле вор-рецидивист украл из проката два дорогих электросамоката

СЕГОДНЯ 10:35 2019-08-09T10:35:05+03:00

Стоимость двух самокатов - более 67 тысяч рублей Фото: Екатерина РЯБЦЕВА

Изменить размер текста: A A

В полицию Кировского района позвонила девушка. Она рассказала, что днем из проката кто-то украл два электросамоката стоимостью более 67 тысяч рублей.

Полиция принялась искать злоумышленника. Им оказался 31-летний местный житель. Мужчина уже был судим. Он рассказал, как все было и пояснил, что продал самокаты.

– Отделом дознания ОМВД России по Кировскому городскому району возбуждено уголовное дело, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Похищенную технику удалось частично найти в вернуть.

ИСТОЧНИК KP.RU