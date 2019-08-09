В Ярославле вор-рецидивист украл из проката два дорогих электросамоката
Полиция нашла подозреваемого
Стоимость двух самокатов - более 67 тысяч рублейФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В полицию Кировского района позвонила девушка. Она рассказала, что днем из проката кто-то украл два электросамоката стоимостью более 67 тысяч рублей.
Полиция принялась искать злоумышленника. Им оказался 31-летний местный житель. Мужчина уже был судим. Он рассказал, как все было и пояснил, что продал самокаты.
– Отделом дознания ОМВД России по Кировскому городскому району возбуждено уголовное дело, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Похищенную технику удалось частично найти в вернуть.
ИСТОЧНИК KP.RU