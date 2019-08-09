Ярославец украл у собутыльника банковскую карту и перевел себе 47 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:01 2019-08-09T10:01:07+03:00

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25-летний молодой человек выпивал вместе со своим малознакомым 42-летним приятелем. В какой-то момент мужчина отвлекся, а хитрый собутыльник воспользовался ситуацией. Он взял его банковскую карту и перевел деньги себе на электронный кошелек. Сумма получилась немаленькая – более 47 тысяч рублей.

– По факту кражи следственным отделом ОМВД России по Кировскому городскому району возбуждено уголовное дело, – сообщили в ведомстве.

Подозреваемый в преступлении во всем сознался и рассказал, как было дело.

ИСТОЧНИК KP.RU