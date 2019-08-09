2019-08-09T08:08:32+03:00
Общество

Ярославцы лишились дома и участка из-за кредитного долга в 6 миллионов рублей

Новым собственником недвижимости стал банк
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: УФССП по Ярославской областиФОТО: УФССП по Ярославской области
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53-летний ярославец и 52-летняя ярославна оформили кредит на крупную сумму – более 6 миллионов рублей. По каким-то причинам платить его они не смогли.

Банк обратился в суд. Судья удовлетворил иск о взыскании на имущество должников. Судебные приставы начали свою работу. Они арестовали двухэтажный дом и участок, площадью 1500 квадратных метров. Имущество передали на торги, но покупателей не нашлось. Собственником недвижимости стал банк.

Всего за 2019 ярославские приставы реализовали 66 объектов, общей стоимостью более 178 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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