2019-08-08T22:18:41+03:00
Происшествия

Ярославский отец лишился родительских прав, но еще пол года получал пособие как многодетный родитель

Уголовное дело направили в районный суд
Екатерина РЯБЦЕВА
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В 2017 году ярославец стал многодетным отцом и начал получать ежемесячное пособие на двух несовершеннолетних детей.

В январе 2018 года Ленинский районных суд ограничил мужчину в родительских правах, а в августе он был их лишен.

По документам бывший отец перестал получать пособие, но не сообщил об этом в нужные инстанции, и с октября 2018 года по март 2019 года продолжил ежемесячно иметь от государства более 10 тысяч рублей.

Деньги он тратил на себя и свои личные нужды.

Полиция возбудила уголовное дело после прокурорской проверки.

– Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в мировой участок Ленинского судебного района суда города Ярославля, – сообщили в пресс-службе прокуратуры по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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