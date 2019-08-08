Вор-рецидивист из Рыбинска залез в роддом по водосточной трубе и украл деньги и телефон
Житель Рыбинска залез в родильное отделение по водосточной трубе.
Ранее туда была госпитализирована его жена.
Парень прошелся по роддому, зашел в комнату медицинского персонала и украл там мобильник и деньги. Беспардонного воришку заметил медперсонал. Рыбинец испугался, выпрыгнул в окно второго этажа и убежал в лес.
Сумму причиненного ущерба составила почти 9 тысяч рублей.
На место происшествия оперативно приехали сотрудники Росгвардии. Они уточнили особые приметы подозреваемого и направление, в котором он скрылся.
Правоохранители окружили лес, и вскоре нашли злоумышленника.
22-летний молодой человек был раннее судим. Росгвардейцы передали его полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU