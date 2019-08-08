Вор-рецидивист из Рыбинска залез в роддом по водосточной трубе и украл деньги и телефон

8 Авг. 19:09 2019-08-08T19:09:02+03:00

После этого преступник выпрыгнул из окна и убежал в лес

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Житель Рыбинска залез в родильное отделение по водосточной трубе.

Ранее туда была госпитализирована его жена.

Парень прошелся по роддому, зашел в комнату медицинского персонала и украл там мобильник и деньги. Беспардонного воришку заметил медперсонал. Рыбинец испугался, выпрыгнул в окно второго этажа и убежал в лес.

Сумму причиненного ущерба составила почти 9 тысяч рублей.

На место происшествия оперативно приехали сотрудники Росгвардии. Они уточнили особые приметы подозреваемого и направление, в котором он скрылся.

Правоохранители окружили лес, и вскоре нашли злоумышленника.

22-летний молодой человек был раннее судим. Росгвардейцы передали его полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU