2019-08-08T19:09:39+03:00
Происшествия

Мошенники провели собрание у ярославской пятиэтажки и впарили пенсионерам озонаторы за 14 тысяч

Ситуацию прокомментировали в полиции
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле старикам продали озонаторы за 14 тысяч.В Ярославле старикам продали озонаторы за 14 тысяч.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Жители дома №72 по улице Блюхера в шоке от наглости мошенников. 8 августа во дворе их дома собрали собрание. Несколько довольно представительных мужчин и дам рассказали жильцам, что они являются сотрудниками соцслужбы. Поговорили с людьми об услугах, которая оказывает пятая поликлиника, выслушали жалобы. И вдруг начали рассказывать о новой государственной программе, по которой всем пенсионерам в стране положены озонаторы воздуха. В продаже приборы якобы стоят 49 тысяч, но пожилым людям их должны выдавать бесплатно или с большой скидкой.

- Бесплатных на всех не хватает, а вот со скидкой мы вам можем предоставить. Всего 14 тысяч! – огорошили организаторы собрания местных стариков. Некоторые согласились.

Эту историю нам рассказала одна из жительниц дома.

- Я потом посмотрела в Интернете, оказалось, что озонаторы можно купить за 2-4 тысячи. Обидно, что так обманывают пенсионеров, - говорит женщина.

В полиции Ярославля сообщили, что вероятнее всего, людей обхаживали проходимцы. И призвали не попадаться на их удочку.

- Если к вам в квартиру звонят и предлагают приобрести какие-либо вещи, лекарства, бытовые или медицинские приборы, помните, что вы рискуете быть обманутыми! Не следует исключать, что распространяемые «с рук» устройства, связанные со здоровьем, могут быть опасны в использовании. Обо всех подозрительных случаях, когда незнакомые люди настойчиво пытаются навязать вам свое общение и проявляют повышенное внимание, стремясь войти к вам в дом, сообщайте в полицию. Не будьте доверчивыми! – прокомментировали в УМВД России по Ярославской области.

Также правоохранители посоветовали пожилым людям перед тем, как соглашаться на дорогие покупки, обязательно советоваться с близкими!

ИСТОЧНИК KP.RU

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