Жуткое ДТП в Ярославле: на въезде в Брагино фура снесла фонарный столб

СЕГОДНЯ 15:54 2019-08-08T16:11:35+03:00

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В Дзержинском районе Ярославля, прямо на въезде в Брагино образовалась огромная пробка. Дело в том, что на Ленинградском проспекте, в районе остановки «Трамвайное депо» фура снесла фонарный столб.

- Моя дочь ехала в троллейбусе, пассажиров некоторое время не выпускали, так как из-за аварии провода оборвались, а на улице сыро, - рассказала нам читательница «КП-Ярославль». - Водитель проявил бдительность, все осмотрел и только потом открыл переднюю дверь.

Сообщение об аварии поступило в полицию около 14 часов 30 минут. В пресс-службе УМВД уточнили, что водитель, находившийся в грузовике, не пострадал. По факту случившегося будет проведена проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU