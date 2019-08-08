В Переславле-Залесском полуторогодовалый малыш остался в квартире без мамы и выпал из окна

СЕГОДНЯ 15:45 2019-08-08T15:45:16+03:00

Малыш забрался на подоконник, открыл створку и выпал из окна Фото: СУ СКР по Ярославской области

Женщину осудят по статье за оставление в опасности

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В июне 2019 года жительница Переславля-Залесского ненадолго вышла из своей квартиры, расположенной на третьем этаже.

Дома остались трое малолетних детей, одному из которых всего полтора года. Малыш забрался на подоконник, открыл створку и выпал из окна.

– В результате полученных травм его здоровью был причинен тяжкий вред, – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области.

На 39-летнюю мать ребенка возбудили уголовное дело.

Следователи собрали доказательную базу и направили материалы дела в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU