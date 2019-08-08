В Ярославле полиция заинтересовалась историей заволжского маньяка
Женщину, которая уже 8 лет страдает от внимания опасного ухажера, выслушала участковый
Неадекватный мужчина всегда находится вблизи дома своей жертвы.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Заволжском районе Ярославля состоялась встреча семьи женщины, которую уже 8 лет преследует неадекватный ухажер, с сотрудниками полиции. Правоохранители встали на сторону пострадавшей и обещали разобраться в сложившейся ситуации.
- На данный момент мы не можем комментировать ситуацию, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. – Проводятся необходимые следственные действия.
Семья жертвы маньяка надеется, что правоохранители смогут ей помочь. Напомним, накануне мы специально обращались к юристу. Эксперт рассказал, благодаря чему проблема женщины может быть решена.
ИСТОЧНИК KP.RU