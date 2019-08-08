Ярославец прописывал у себя дома мигрантов и получал за это 500 рублей
В Ярославле осудят 33-летнего жителя Дзержинского района города, который незаконно прописывал у себя в квартире мигрантов. Установлено, что в феврале, освободившись из тюрьмы, преступник решил подзаработать.
- В одном из домов по Тутаевскому шоссе мужчина зарегистрировал 17 граждан Республик Узбекистан и Таджикистан, - добавили в пресс-службе региональной прокуратуры. – Отметим, он не планировал предоставлять жилое помещение для проживания. За регистрацию одного гражданина обвиняемый получал по 500 рублей.
Уголовное дело направлено в суд, в ходе следствия мужчина признал свою вину. Теперь преступнику грозит до трех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU