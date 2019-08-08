Пьяный житель Ярославля обматерил полицейских, которые хотели его задержать

СЕГОДНЯ 13:23 2019-08-08T13:24:45+03:00

Правоохранители приехали и приняли решение задержать мужчину, чтобы доставить его в дежурную часть Фото: СУ СКР по Ярославской области

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В марте 2019 года 45-летний пьяный ярославец был в квартире улице Панина. В какой-то момент он начал неадекватно себя вести и нарушать общественный порядок.

Жители вызвали полицию. Правоохранители приехали и приняли решение задержать мужчину, чтобы доставить его в дежурную часть.

Естественно, тот стал сопротивляться. Он игнорировал требования сотрудников, а потом начал обзываться, не стесняясь в выражениях.

По факту оскорбления представителя власти на ярославца возбудили уголовное дело.

– В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, – прокомментировали ситуацию в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU