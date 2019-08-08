Пьяный житель Ярославля обматерил полицейских, которые хотели его задержать
В марте 2019 года 45-летний пьяный ярославец был в квартире улице Панина. В какой-то момент он начал неадекватно себя вести и нарушать общественный порядок.
Жители вызвали полицию. Правоохранители приехали и приняли решение задержать мужчину, чтобы доставить его в дежурную часть.
Естественно, тот стал сопротивляться. Он игнорировал требования сотрудников, а потом начал обзываться, не стесняясь в выражениях.
По факту оскорбления представителя власти на ярославца возбудили уголовное дело.
– В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, – прокомментировали ситуацию в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU