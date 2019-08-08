В Ярославле на проспекте Дзержинского под землю провалился грузовик

СЕГОДНЯ 13:00 2019-08-08T13:00:56+03:00

Недавно отремонтированный участок дороги просто взял и привалился. Фото: "Жесть Ярославль"\vk.com.

Фото с места происшествия появились в социальных сетях

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На проспекте Дзержинского в Ярославле утром 8 августа произошло нестандартное дорожное происшествие. Грузовик провалился под асфальт прямо посреди дороги. Фото с места ДТП появились в социальных сетях.

- Грузовик пытался вытащить гружёный КамАЗ, но трос, которым пристегнули машины, порвался, - пишут очевидцы в социальных сетях. - Видимо хорошо провалился.

Пользователи негодуют из-за того, что недавно отремонтированный участок дороги просто взял и привалился.

ИСТОЧНИК KP.RU