Ярославна пострадала в пожаре в семейном общежитии на Кавказской улице
В четверг, 8 августа, в 9.20 утра загорелась комната в семейном общежитии на улице Кавказской, 27 корпус 2, в Заволжском районе.
Тушить пожар выехали 6 машин и 18 пожарных. Огонь удалось ликвидировать уже в 10 утра. Языки пламени уничтожили жилую комнату площадью 15 квадратных метров: мебель, стены и потолки.
Жители, почувствовав запах гари, эвакуировались сами. Но, к сожалению, не обошлось и без пострадавших. В больницу доставлена женщина. Она получила травмы.
– Я с этой общаги. Там бабушка осталась, но каким то чудом в дыму вышла навстречу пожарнику. Бабушка жива. Сидела, разговаривать могла... Даже собачку вынесли пожарные, – написал в группе «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» Вконтакте пользователь Николай.
Причина возгорания пока неизвестна.
Пожар в Ярославле на ул.Кавказская 27к2.Автор: "ПОДСЛУШАНО В ЯРОСЛАВЛЕ"
ИСТОЧНИК KP.RU