2019-08-08T12:02:55+03:00
Общество

В Рыбинске изменят ход работ по укреплению берега на Стрелке

Комментарий дал мэр города Денис Добряков
Екатерина РЯБЦЕВА
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Полностью работы приостановлены они не будутПолностью работы приостановлены они не будутФото: Администрация Рыбинска
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В Казанском микрорайоне идут работы по строительству берегоукрепления.

– Чтобы не допустить противоречий в инженерном и историко-культурном подходах, глава Рыбинска принял решение внести изменения в объемы работ, – рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска.

Высоту берегоукрепления снизят до уровня, выполненного ранее. Это сделают для того, чтобы вписать берег в исторический контекст Казанского микрорайона.

– Я ценю историко-культурное наследие Рыбинска не меньше, чем активисты, архитекторы и краеведы, – поделился мэр Денис Добряков.

Он поручил специалистам сделать небольшие изменения в ходе работ, однако полностью приостановлены они не будут.

Также глава города соберет Градостроительный совет, чтобы обсудить работы на Стрелке с горожанами, историками и архитекторами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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