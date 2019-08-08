В Рыбинске изменят ход работ по укреплению берега на Стрелке
В Казанском микрорайоне идут работы по строительству берегоукрепления.
– Чтобы не допустить противоречий в инженерном и историко-культурном подходах, глава Рыбинска принял решение внести изменения в объемы работ, – рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска.
Высоту берегоукрепления снизят до уровня, выполненного ранее. Это сделают для того, чтобы вписать берег в исторический контекст Казанского микрорайона.
– Я ценю историко-культурное наследие Рыбинска не меньше, чем активисты, архитекторы и краеведы, – поделился мэр Денис Добряков.
Он поручил специалистам сделать небольшие изменения в ходе работ, однако полностью приостановлены они не будут.
Также глава города соберет Градостроительный совет, чтобы обсудить работы на Стрелке с горожанами, историками и архитекторами.
ИСТОЧНИК KP.RU