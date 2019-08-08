В Ярославской области пьяный сотрудник кафе угнал служебную машину и врезался на ней в столб

СЕГОДНЯ 11:13 2019-08-08T11:13:54+03:00

Молодой человек сожалеет о содеянном, но это не освободит его от уголовной ответственности

Изменить размер текста: A A

После окончания рабочей смены в одном из кафе в Переславле-Залесском водитель «Лады Ларгус» передал ключи от автомобиля своему коллеге – 19-летнему парню. Тот должен был отнести их в сейф, но решил немного покататься на служебной машине.

Во время «покатушек» он не справился с управлением и врезался в столб.

Сотрудники ГИБДД задержали нарушителя и провели освидетельствование. Молодой человек был пьян.

– Отделом дознания возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ, – прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Сотрудник кафе признался в содеянном и сказал, что сожалеет о своем поступке.

ИСТОЧНИК KP.RU