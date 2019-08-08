В Ярославской области пьяный сотрудник кафе угнал служебную машину и врезался на ней в столб
Молодой человек сожалеет о содеянном, но это не освободит его от уголовной ответственности
Сотрудники ГИБДД задержали нарушителя и провели освидетельствованиеФото: Евгения ГУСЕВА
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После окончания рабочей смены в одном из кафе в Переславле-Залесском водитель «Лады Ларгус» передал ключи от автомобиля своему коллеге – 19-летнему парню. Тот должен был отнести их в сейф, но решил немного покататься на служебной машине.
Во время «покатушек» он не справился с управлением и врезался в столб.
Сотрудники ГИБДД задержали нарушителя и провели освидетельствование. Молодой человек был пьян.
– Отделом дознания возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ, – прокомментировали ситуацию в ведомстве.
Сотрудник кафе признался в содеянном и сказал, что сожалеет о своем поступке.
ИСТОЧНИК KP.RU