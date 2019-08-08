2019-08-08T11:01:32+03:00
Общество

В Ярославской области выявили сеть опасных для здоровья магазинов

У продукции торговых точек отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы
Полина ЗАЙЦЕВА
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Вся продукция, находящаяся на реализации, уничтожена.Вся продукция, находящаяся на реализации, уничтожена.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ростове, а также в поселке Борисоглебский Ярославской области сотрудники Россельхознадзора провели внеплановые проверки сети продуктовых магазинов. Помимо продажи товаров, магазин занимается и изготовлением мясных полуфабрикатов.

- В морозильных камерах находилась субпродукты свиные «Печень», полуфабрикаты из мяса цыплят и мяса птицы рубленные, а также куриный фарш, на которые ветеринарные сопроводительные документы не представлены, в электронной системе Меркурий не оформлялись, - уточнили в пресс-службе Россельхознадзора по Ярославской области. - Продукция находилась на реализации и была предложена потребителю, а часть продукции была реализована.

Кроме того, без сопроводительных документов в магазинах торговали яйцами. На момент проверки было реализовано 600 опасных яиц. Вся продукция, находящаяся на реализации, уничтожена. По факту выявленных нарушений составлены протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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