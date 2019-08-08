В Ярославской области бывшие рабочие украли с предприятия 210 мешков с углем

СЕГОДНЯ 10:21 2019-08-08T10:21:16+03:00

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В полицию Любимского района обратился руководитель лесообрабатывающего предприятия. Он рассказал, что у него с производства украли древесный уголь.

Правоохранители установили, что кражу совершили ранее судимые рабочие предприятия – 32-летний и 33-летний мужчины. Они арендовали машину, приехали на ней ночью и вывезли 210 мешков с углем на сумму более 37 тысяч рублей.

– В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU