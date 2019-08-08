2019-08-08T09:35:15+03:00
Спорт

«Локомотив» завершил турнир в Сочи поражением от СКА

Ярославцы ушли со льда, не распечатав ворота армейцев
Виктор ПОЛЯК
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Завершающий матч на турнире в Сочи сложился для команды Крейга Мактавиша откровенно неудачно. Впервые на этом турнире ярославцы закончили игру без гола. Но еще более досадно то, что пропущенные Александром Лазушиным шайбы во многом были результатом игры в неполных составах.

Конечно, найдутся любители повредничать и напомнить, что наши вратари Илья Коновалов и Александр Лазушин провели в Сочи по два матча, причем, с диаметрально противоположными итогами. Для Коновалова матчи закончились победами, тогда как на долю Александра достались поражения. Но не надо винить Лазушина за проигрыши. Проигрывает всегда команда, а не именно вратарь. Хотя для Лазушина поражения, конечно, не станут показателями его класса. Разве можно винить Лазушина за пропущенный первый гол, причем, в большинстве. В чужой зоне Стаффан Кронвалл проскочил мимо шайбы, подскочившей на какой-то выбоинке льда, а Кетов с добычей умчался переигрывать вратаря – 0:1.

Шайба в какой-то мере стала фиксацией небольшого игрового преимущества армейцев, которым удавалось ликвидировать попытки ярославцев пробиться на гол. Даже в большинстве во втором периоде ярославцы практически не создали остроты в атаке, а едва штраф у СКА закончился, выскочивший из штрафбокса армеец еще раз поразил ворота Лазушина. После этого настрой у ярославцев заметно потускнел. И этой недолгой расконцентрацией армейцы умело воспользовались, «наградив» ярославцев еще двумя голами. Далее игра перешла в стадию доигрывания, потому как итог уже не вызывал сомнений, хотя были опасения за более худшее. Теперь наставникам «Локомотива» предстоит провести работу над ошибками. До старта сезона осталось менее месяца. «Локомотив» - СКА – 0:4(0:1;0:3;0:0)

ИСТОЧНИК KP.RU

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