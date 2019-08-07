Ярославец не мог въехать в купленную пятикомнатную квартиру из-за старой хозяйки

7 Авг. 22:50 2019-08-07T22:50:23+03:00

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Житель Ярославля больше года не мог въехать в купленную им пятикомнатную квартиру из-за прежней хозяйки. Женщина просто отказывалась пускать его на порог. Квартиру у нее за долги отобрал суд. Жилье выставили на торги, и на него нашелся покупатель. Въезжать ему пришлось с помощью судебных приставов.

- В присутствии собственника и судебных приставов специалисты вскрыли дверь квартиры. Гражданку уведомили о санкциях за невыполнение решения суда, а также за воспрепятствование требованиям судебного пристава. В присутствии судебных приставов и владельца жилья должница приступила к освобождению квартиры, - рассказали в УФССП по Ярославской области.

Правда, вместе с квартирой новому собственнику достался и долг за коммунальные услуги - более 100 тысяч рублей. Прежние хозяева, проживая уже в чужой квартире, и не думали платить по счетам.

ИСТОЧНИК KP.RU