Застройщика из Костромы обвиняют в незаконном сборе средств с ярославских дольщиков
Застройщика из Костромы обвиняют в незаконном сборе средств с ярославских дольщиков. Уголовное дело на 37-летнего директора и учредителя компании «Монолит» передали в суд. По версии следствия, фирма принимала оплату жителей за покупку квартир в двух строящихся на территории Ярославской области домах. Средства привлекались по договорам инвестирования, не требующим государственной регистрации, а не по договорам долевого участия, как требует закон.
- В ряде случаев вообще не заключались договоры в установленном порядке, - уточнили в прокуратуре Ярославской области.
Всего незаконным способом с дольщиков было собрано более 10 миллионов рублей. Потерпевшими оказались 32 человека.
Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU