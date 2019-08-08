СЕГОДНЯ 08:48 2019-08-08T08:48:36+03:00

Застройщика из Костромы обвиняют в незаконном сборе средств с ярославских дольщиков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Застройщика из Костромы обвиняют в незаконном сборе средств с ярославских дольщиков. Уголовное дело на 37-летнего директора и учредителя компании «Монолит» передали в суд. По версии следствия, фирма принимала оплату жителей за покупку квартир в двух строящихся на территории Ярославской области домах. Средства привлекались по договорам инвестирования, не требующим государственной регистрации, а не по договорам долевого участия, как требует закон.

- В ряде случаев вообще не заключались договоры в установленном порядке, - уточнили в прокуратуре Ярославской области.

Всего незаконным способом с дольщиков было собрано более 10 миллионов рублей. Потерпевшими оказались 32 человека.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU