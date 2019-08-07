Внучка бегала вокруг сбитой бабушки: в Рыбинске машина наехала на пешеходов
Серьезное ДТП произошло в Рыбинске Ярославской области 7 августа. Около 14 часов на проспекте Батова автомобиль сбил 67-летнюю женщину и 9-летнюю девочку. По предварительным данным, это были бабушка и внучка. «ВАЗ» наехал на пешеходов, когда те переходили дорогу по переходу.
- Бабушка упала, девочка вокруг нее бегает, бабушка бабушка... На моих глазах произошло, - рассказывает очевидец в группе «Авто Новости Рыбинск» в «ВКонтакте».
В УМВД России по Ярославской области сообщили, что с места аварии женщину увезли в больницу. Ребенок нуждается в амбулаторном лечении. Водитель в момент ДТП был трезв. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU