В Ярославской области появилось 12 велосипедных маршрутов для путешественников

СЕГОДНЯ 08:24 2019-08-08T08:24:27+03:00

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В Ярославской области появилось 12 велосипедных маршрутов для туристов. Среди них трехчасовое путешествие по Ярославлю со знакомством со всеми главными достопримечательностями города. В Угличе велотуристов во время поездки по городку пригласят в музей необычных велосипедов и проведут мастер-класс «Велосипед-паук». Можно совершить двухдневное велопутешествие в село Заозерье, где расположено имение семьи Салтыкова-Щедрина. По дороге путешественники заедут на самую высокую точку Ярославской области - старинное село Нагорье, посетят усадьбу, где гостил Александр Дюма.

В Мышкине велосипедисты проедут по берегу Волги, в Ростове – вдоль озера Неро. В Переславле-Залесском - по территории дендрологического сада, вокруг Плещеева озера. В Тутаеве можно поколесить по городку или посетить живописные места на левом берегу, связанных с творчеством художника Кустодиева и жизнью адмирала Федора Ушаковым. Также путешественников познакомят со страницами старообрядчества Романовского края.

ИСТОЧНИК KP.RU