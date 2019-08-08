Дом культуры в каждый район: в Ярославле разработают документ о развитии города в будущем

СЕГОДНЯ 07:50 2019-08-08T07:52:21+03:00

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7 августа в мэрии Ярославля прошло первое собрание рабочей группы по разработке программы социально-экономического развития города.

— Нам необходимо создать документ, результатом работы над которым, станет серьёзная, доскональная проработка главных городских тем и, как следствие, более эффективное и качественное развитие города. Этот важный документ в дальнейшем ляжет в основу стратегии развития Ярославля, — отметил мэр Владимир Волков.

В мэрии пояснили,что работе над программой предшествовал этап социологических исследований. В ходе опросов были выявили темы, которые больше всего волнуют ярославцев. В список попали состояние дорог, работа общественного транспорта, социальная сфера и другие.

Волков отметил что то, работу в сфере общественного транспорта надо продумывать на несколько шагов вперед, так как то, что является современным сейчас, через пять лет уже может устареть. В районах надо строить дома культуры и открывать творческие студии.

Предполагается, что работа над программой будет идти несколько месяцев. Обсуждения пройдут сначала в рабочих группах, потом с депутатами муниципалитета. Свои замечания смогут внести и жители города.

ИСТОЧНИК KP.RU