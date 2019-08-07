2019-08-07T21:02:38+03:00
Общество

Ремонт Республиканской улицы в Ярославле закончится в конце октября

Мэр Ярославля лично проверил ход работ
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Комиссия мэрии во главе с Владимиром Волковым проверила ход работ на Республиканской улице Ярославля.Комиссия мэрии во главе с Владимиром Волковым проверила ход работ на Республиканской улице Ярославля.Фото: Мэрия Ярославля
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Ремонт Республиканской улицы в Ярославле закончится в конце октября. Такие сроки перед подрядчиком поставили власти города.

7 августа комиссия мэрии во главе с градоначальником Владимиром Волковым проверила ход работ на объекте. К ним присоединились и общественники.

— В сроки подрядчик не укладывается в связи с тем, что до сих пор не наладил работу с поставщиками тротуарной плитки и бордюрного камня. Материалы поставляются в недостаточном количестве. Подрядчику выписано предписание, установлен срок в два дня на то, чтобы привести объект в порядок и отработать график поставки материалов, — сообщил и.о. директора «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Ярослав Овчаров. Длина ремонтируемого отрезка Республиканской улицы составляет 3,7 км. Здесь заменят асфальт, на тротуары уложат плитку, заменят бордюры

ИСТОЧНИК KP.RU

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