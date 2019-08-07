Спасатели предупредили ярославцев о надвигающейся грозе
Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду
В связи с такими погодными условиями возможны потопы и обрывы ЛЭПФото: Михаил ФРОЛОВ
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В четверг, 18 августа, с 18 часов в Ярославской области ожидаются грозы и сильные ливни. Ветер усилится до 15-18 метров в секунду.
В связи с такими погодными условиями возможны возникновения чрезвычайных ситуаций: подтопление низменных участков земли, затруднения в движении транспорта, аварии, техногенные пожары, обрывы линий электропередач, обрушения слабых конструкций, засоры ливневых стоков и прочие последствия.
Предположительно, сильные дожди и ветра закончатся в регионе через сутки – 9 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU