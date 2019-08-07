Ярославцев напугало количество полиции, которая окружила Центробанк: что произошло?

7 Авг. 16:51 2019-08-07T18:12:21+03:00

На кадрах с места происшествия видно, что вокруг учреждения выставлено настоящее оцепление

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В Ярославле на Богоявленской площади днем 7 августа у стен Центробанка выстроилось полицейское оцепление. Ярославцы были удивлены количеством сотрудников полиции и их служебных машин.

- Что это может значить? Автомобили с мигалками стоят. И по периметру банка выставлено оцепление в касках, - написал депутат муниципалитета Дмитрий Соколов.

Как стало известно «КП-Ярославль», в банке проводятся плановые учения. Детальной информации о мероприятии пока нет, однако, мы следим за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU