Ярославцев напугало количество полиции, которая окружила Центробанк: что произошло?
На кадрах с места происшествия видно, что вокруг учреждения выставлено настоящее оцепление
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В Ярославле на Богоявленской площади днем 7 августа у стен Центробанка выстроилось полицейское оцепление. Ярославцы были удивлены количеством сотрудников полиции и их служебных машин.
- Что это может значить? Автомобили с мигалками стоят. И по периметру банка выставлено оцепление в касках, - написал депутат муниципалитета Дмитрий Соколов.
Как стало известно «КП-Ярославль», в банке проводятся плановые учения. Детальной информации о мероприятии пока нет, однако, мы следим за развитием событий.
ИСТОЧНИК KP.RU