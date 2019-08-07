В Ярославской области в пожаре погибла 63-летняя женщина
Следователи проводят доследственную проверку
Место пожара уже осмотрели криминалисты, а следователи опросили очевидцевФото: СУ СКР по Ярославской области
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7 августа, в среду, в деревне Палюшино Мышкинского района загорелся частный деревянный дом. В пожаре погибла 63-летняя женщина.
– По факту произошедшего Мышкинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ярославской области проводится доследственная проверка, – сообщили в ведомстве.
Место пожара уже осмотрели криминалисты, а следователи опросили очевидцев. Тело пенсионерки направили в бюро судебно-медицинской экспертизы, чтобы определить точную причину гибели.
Предположительно, пожар случился из-за неправильно использования электрооборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU