В Ярославской области в пожаре погибла 63-летняя женщина

7 Авг. 15:32 2019-08-07T15:32:50+03:00

Место пожара уже осмотрели криминалисты, а следователи опросили очевидцев Фото: СУ СКР по Ярославской области

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7 августа, в среду, в деревне Палюшино Мышкинского района загорелся частный деревянный дом. В пожаре погибла 63-летняя женщина.

– По факту произошедшего Мышкинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ярославской области проводится доследственная проверка, – сообщили в ведомстве.

Место пожара уже осмотрели криминалисты, а следователи опросили очевидцев. Тело пенсионерки направили в бюро судебно-медицинской экспертизы, чтобы определить точную причину гибели.

Предположительно, пожар случился из-за неправильно использования электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU