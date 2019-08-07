Ярославская делегация поедет в Крым без губернатора

7 Авг. 14:58 2019-08-07T14:58:43+03:00

В это время Дмитрий Миронов будет вести переговоры в министерствах Москвы

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Ярославская делегация отправилась в Крым с рабочим визитом. Во главе делегации – председатель Правительства региона Дмитрий Степаненко. В группу также вошли руководители крупных ярославских предприятий.

– За два года, прошедших с момента первого визита в Крым, мы наладили двусторонние торговые потоки, организовали в республике работу сервисных центров крупных промышленных предприятий области, провели лечение ярославских детей в знаменитых здравницах Крыма. Будем расширять сотрудничество, продолжать взаимодействие в социальной сфере, увеличивать поставки своей продукции, – поделился планами Дмитрий Миронов.

Ярославская область уже поставляет в республику чай, кофе, мясо и молочную продукцию, бакалею и сельскохозяйственную технику. Взамен в наш регион приходит вино, фрукты и морепродукты.

Также есть успехи и в промышленным бизнесе: организованы поставки дизельных станций, энергетический агрегатов для парогазовых установок. Кроме этого, ярославские рабочие ремонтируют газотурбинные двигатели на черноморских кораблях.

– Желаю нашей делегации успешной работы! У меня на эти дни намечены важные переговоры и встречи в министерствах и ведомствах в Москве, – написал губернатор на своей странице в Фейсбуке.

ИСТОЧНИК KP.RU