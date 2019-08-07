2019-08-07T14:33:02+03:00
Общество

В центре Ярославля с 10 по 11 августа ограничат движение автомобилей

Это связано с проведением футбольного матча, а также мусульманского праздника Курбан-байрам
Полина ЗАЙЦЕВА
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Ограничение будет снято в 12 часов 11 августа.Ограничение будет снято в 12 часов 11 августа.Фото: Мэрия Ярославля
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В центре Ярославля с 10 по 11 августа будет ограничено движение автомобилей. В связи с приведением футбольного матча на стадионе «Шинник», с 15 часов 10 августа на участке улицы Володарского от улицы Свободы до улицы Свердлова вводится ограничение стоянки и парковки автомобилей.

- С 16 часов до окончания матча на указанном участке улицы Володарского вводится временное ограничение движения транспортных средств, - добавили в пресс-службе мэрии Ярославля. – Кроме того, в период проведения мусульманского праздника Курбан-байрам с 19 часов 10 августа до 12 часов 11 августа также вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств.

Под ограничение попадают участок улицы Победа от проспекта Октября до улицы Советская, проезд от дома № 19б по проспекту Ленина до улицы Победы и проезд возле дома № 63 корпус 1 по улице Советская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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