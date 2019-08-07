В Ярославле на Московском проспекте мотоциклист врезался в две легковушки и получил травмы

7 Авг. 14:17 2019-08-07T14:59:43+03:00

Скорая помощь доставила его в больницу

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В среду, 7 августа, в 8.40 утра на Московском проспекте мотоцикл «Сузуки» врезался в попутно двигающуюся иномарку «Датсун». Дальше он столкнулся с «Ладой Калиной».

Мотоциклом управлял 33-летний молодой человек, за рулем иномарки был 43-летний ярославец, а за рулем отечественного авто – 46-летний мужчина.

На место аварии выезжали сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи.

Мотоциклиста госпитализировали. Он нуждается в амбулаторном лечении.

– По данному факту проводится проверка, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU