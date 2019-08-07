«Судик», «басяга» и подземный переход: ярославцы сделали аудиогид по Дядькову

7 Авг. 13:41 2019-08-07T13:41:32+03:00

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В Ярославле появился аудиогид по Дядьково. И это не просто сухая историческая справка, это настоящий флешбек в детство и юность тех, кто вырос в этом удивительном месте.

Слушая звуковые дорожки, вы окажетесь в рабочем районе в 90-е и нулевые, узнаете, где стоял деревянный храм, как из лампадной мастерской появился Судостроительный завод и что такое «камора». Начинается прогулка на Ильинской улице, где в начале 18 века основали серно-купоросный завод. Дальше вы прогуляетесь по шпалам к Судостроительному заводу, Дому культуры, побываете на территории школы №23 и в легендарном парке Судостроителей.

Автора гида, коренные дядьковцы, реализовали свою идею в рамках проекта «Городской аудиогид». Его можно послушать, пройдя по ссылке в туристическом приложении izi.travel или в группе «Дядьково, Сокол Ярославль - Районы 76» Вконтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU